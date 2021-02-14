Житель Новосибирска избил женщину на полу в подъезде

Кровавое избиение жительницы новосибирска, которое устроил неизвестный мужчина, попало на камеры видеонаблюдения. Женщина получила сотрясение мозга.

Кровавое избиение жительницы новосибирска, которое устроил неизвестный мужчина, попало на камеры видеонаблюдения. Женщина получила сотрясение мозга.

Житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде многоэтажного дома. Произошедшее попало на камеры и было опубликовано в Сети. На кадрах можно рассмотреть, как злоумышленник повалил свою жертву, схватил ее за волосы и начал бить об пол головой.

Инцидент случился на улице Гребенщикова. После жестокого избиения мужчина скрылся с места происшествия, а женщина пролежала на полу почти час. Ее нашли сестра с мужем, которые направились в магазин. Они вызвали скорую и полицию. По данным СМИ, правоохранители установили личность подозреваемого и поймали злоумышленника.