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15:18   14 Февраля 2021
Происшествия

Житель Новосибирска избил женщину на полу в подъезде

Житель Новосибирска избил женщину на полу в подъезде

Кровавое избиение жительницы новосибирска, которое устроил неизвестный мужчина, попало на камеры видеонаблюдения. Женщина получила сотрясение мозга.

Житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде многоэтажного дома. Произошедшее попало на камеры и было опубликовано в Сети. На кадрах можно рассмотреть, как злоумышленник повалил свою жертву, схватил ее за волосы и начал бить об пол головой.

Инцидент случился на улице Гребенщикова. После жестокого избиения мужчина скрылся с места происшествия, а женщина пролежала на полу почти час. Ее нашли сестра с мужем, которые направились в магазин. Они вызвали скорую и полицию. По данным СМИ, правоохранители установили личность подозреваемого и поймали злоумышленника.

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#избиение #полиция #новосибирск

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