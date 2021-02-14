Глава Роскосмоса рассказал о пилотировании вертолета Ка-52

Дмитрий Рогозин продемонстрировал навыки управления винтокрылой машиной и рассказал о впечатлениях при пилотировании боевого вертолета Ка-52.

Дмитрий Рогозин продемонстрировал навыки управления винтокрылой машиной и рассказал о впечатлениях при пилотировании боевого вертолета Ка-52.

Генеральный директор Роскосмоса смог воспользоваться своей лицензией на право управления вертолетом во время визита в Звездный городок. Рогозин также намерен добраться до космодрома Байконур, где 16 февраля состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс".

"Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур. Жаль, что вертолетом до Байконура не долетишь", — сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

В прикрепленном видео Рогозин рассказал о впечатлениях от управления другим российским вертолетом, боевым Ка-52. По словам чиновника, эту машину отличает высокая маневренность, отличная управляемость и уникальная мощность.