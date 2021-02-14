15:09 14 Февраля 2021Наука
Израильские ученые вернули зрение пациенту после десяти лет слепоты
Экспериментальная технология вылечила от слепоты мужчину, который потерял зрение десять лет назад. Прорыв в медицине сделали израильские ученые.
Экспериментальная технология вылечила от слепоты мужчину, который потерял зрение десять лет назад. Прорыв в медицине сделали израильские ученые.
Житель Израиля Джамаль Фурани потерял зрение в результате болезни. Много лет мужчина был абсолютно слепым, ему едва удавалось различать свет и темноту. Хирурги провели четыре операции на глазах мужчины, однако все оказались неудачными.
Фурани почти потерял надежду на восстановление зрения, однако врачи предложили ему принять участие в экспериментальном лечении. Технология предполагает прикрепление искусственной роговицы к глазному дну. Мужчина прозрел сразу после операции.