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15:09   14 Февраля 2021
Наука

Израильские ученые вернули зрение пациенту после десяти лет слепоты

Израильские ученые вернули зрение пациенту после десяти лет слепоты

Экспериментальная технология вылечила от слепоты мужчину, который потерял зрение десять лет назад. Прорыв в медицине сделали израильские ученые.

Житель Израиля Джамаль Фурани потерял зрение в результате болезни. Много лет мужчина был абсолютно слепым, ему едва удавалось различать свет и темноту. Хирурги провели четыре операции на глазах мужчины, однако все оказались неудачными.

Фурани почти потерял надежду на восстановление зрения, однако врачи предложили ему принять участие в экспериментальном лечении. Технология предполагает прикрепление искусственной роговицы к глазному дну. Мужчина прозрел сразу после операции.

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#ученые #зрение #слепота

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