Израильские ученые вернули зрение пациенту после десяти лет слепоты

Экспериментальная технология вылечила от слепоты мужчину, который потерял зрение десять лет назад. Прорыв в медицине сделали израильские ученые.

Экспериментальная технология вылечила от слепоты мужчину, который потерял зрение десять лет назад. Прорыв в медицине сделали израильские ученые.

Житель Израиля Джамаль Фурани потерял зрение в результате болезни. Много лет мужчина был абсолютно слепым, ему едва удавалось различать свет и темноту. Хирурги провели четыре операции на глазах мужчины, однако все оказались неудачными.

Фурани почти потерял надежду на восстановление зрения, однако врачи предложили ему принять участие в экспериментальном лечении. Технология предполагает прикрепление искусственной роговицы к глазному дну. Мужчина прозрел сразу после операции.