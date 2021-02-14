Новый штамм коронавируса оказался более заразным

Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новом штамме коронавируса, который оказался более контагиозен.

Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новом штамме коронавируса, который оказался более контагиозен.

О мутации вируса ученые заговорили еще в конце 2020 года. Они утверждали, что новая инфекция более заразна, но не настолько смертельна, как уже известный всем COVID-19. Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM" подтвердил слова ученых. Врач отметил, что новый штамм более контагиозен, поэтому будет заражать больше людей, в том числе и детей. Последующие его мутации будут еще проще передаваться, но при этом легче переноситься.

"Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это не интересно. Интереснее размножаться и существовать долго. Поэтому следующие мутации будут еще облегчать симптомы протекания заболевания, но легче будут передаваться", —- рассказал врач.

Тимаков добавил, что COVID-19 не стал более патогенным. Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет защитить организм.