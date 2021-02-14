Мутации COVID-19 могут сделать существующие вакцины неэффективными

Новые штаммы коронавируса могут сделать неэффективными существующие препараты. Такое заявление сделал вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Новые штаммы коронавируса могут сделать неэффективными существующие препараты. Такое заявление сделал вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Имеющиеся препараты против COVID-19 способны внезапно "устареть", считает специалист. Этим объясняется беспокойство ученых перед появлением мутаций SARS-CoV-2. На сегодняшний день создатели вакцин обладают инструментами для усовершенствования препаратов, однако в будущем придется прибегнуть к альтернативным методам для борьбы с новыми видами вируса.

Научное сообщество и фармацевтические компании пока не могут спрогнозировать, какие именно мутации коронавируса могут появиться в скором будущем. За все время пандемии врачи зафиксировали свыше 107,4 млн случаев COVID-19, около 2,36 млн скончались, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.