Российский лидер оценил перспективы отношений с Японией

Президент России Владимир Путин высказался за развитие отношений с Японией, но не в противовес российской Конституции.

Президент России Владимир Путин высказался за развитие отношений с Японией, но не в противовес российской Конституции.

Россия выступает за выстраивание отношений с Токио, заявил президент Российской Федерации в эфире телеканала "Россия-1", где транслировались кадры встречи главы государства с главными редакторами российских средств массовой информации.

Путин напомнил об одной из поправок к Конституции РФ, которая запрещает отчуждение территорий страны и посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация", — заявил президент.

Речь идет о вопросе принадлежности южной части Курильских островов, который стал камнем преткновения в переговорах о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность некоторых островов, тогда как МИД России неоднократно указывал на то, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.