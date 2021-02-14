Российские полицейские поздравили своих любимых в День святого Валентина

В преддверии Дня всех влюбленных мужчины-полицейские из разных регионов страны сделали подарки своим "половинкам",

В преддверии Дня всех влюбленных мужчины-полицейские из разных регионов страны сделали подарки своим "половинкам",

Российские полицейские поздравили своих женщин с праздником Всех влюбленных. Накануне торжественного дня стражи порядка устраивали романтические сюрпризы своим избранницам, а некоторые сделали предложение руки и сердца.

Трогательное видео появилось в Сети.

Один из правоохранителей в Москве сыграл девушке на саксофоне и подарил цветы и шарики. А томский полицейский выбрал для поздравления живописный парк. Он сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. В Кемерово сотрудник полиции позвал замуж свою молодую коллегу, и она ответила согласием. Житель Реутово подарил своей жене-коллеге цветы с подарком, а также признался в своих романтических чувствах.