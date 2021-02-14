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14:07   14 Февраля 2021
Общество

Врач разрешил россиянам ездить в отпуск после прививки от коронавируса

Врач разрешил россиянам ездить в отпуск после прививки от коронавируса

Россияне, сделавшие вторую прививку от коронавируса, могут планировать отпуск. Купаться в море и принимать солнечные ванны им не запрещается.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Вакцинация не накладывает на человека ограничений в плане перемещения.

"Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", — отметил врач.

Люди, которые переболели коронавирусом, но не делали прививку, тоже могут отправиться в отпуск. Говоря о длительных перелетах, Андрей Тяжельников отметил, что в этом случае необходим индивидуальный подход. Если человек полностью здоров, какие-либо ограничения отсутствуют.

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#прививки #коронавирус #Тяжельников

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