Врач разрешил россиянам ездить в отпуск после прививки от коронавируса

Россияне, сделавшие вторую прививку от коронавируса, могут планировать отпуск. Купаться в море и принимать солнечные ванны им не запрещается.

Россияне, сделавшие вторую прививку от коронавируса, могут планировать отпуск. Купаться в море и принимать солнечные ванны им не запрещается.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Вакцинация не накладывает на человека ограничений в плане перемещения.

"Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", — отметил врач.

Люди, которые переболели коронавирусом, но не делали прививку, тоже могут отправиться в отпуск. Говоря о длительных перелетах, Андрей Тяжельников отметил, что в этом случае необходим индивидуальный подход. Если человек полностью здоров, какие-либо ограничения отсутствуют.