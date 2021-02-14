Байден предложил кандидатуры замгоссекретарей США

Виктория Нуланд может стать заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом сообщили в Белом доме.

Виктория Нуланд может стать заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом сообщили в Белом доме.

Кандидатуру Нуланд выдвинул президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Его предложение рассмотрит американский Сенат.

Ранее она занималась вопросами России и Евразии в Государственном департаменте, а также была постоянным представителем США при НАТО и представителем Госдепа. Нуланд считается одним из главных специалистов по России в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также новоизбранный президент предложил Брайана Маккиона на пост первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов.