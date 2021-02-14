Сатановский объяснил нервную реакцию США на расследование ВОЗ о происхождении COVID-19

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Китай мог передать ученым ВОЗ не все данные о начале пандемии.

США обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса, которые были опубликованы после поездки специалистов в Ухань. Об этом ранее заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку самой вероятной гипотезой происхождения пандемии. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке. Пока неизвестно, какую роль в этом сыграл рынок в Ухане. Команда специалистов заявила, что версия с искусственным появлением COVID-19 в уханьской лаборатории «крайне маловероятна и не стоит дальнейших исследований».

По словам Салливана, у США остаются вопросы, как эксперты пришли к этим выводам. Чиновник допустил, что Китай мог передать ученым ВОЗ не все данные о начале пандемии.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние сведения из расследования COVID-19, а также вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений. Отчет обязан быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния правительства Китая», — сказал Салливан

Заявление советника Байдена прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что власти Китая отказались передать специалистам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения новым коронавирусом. Информация могла бы помочь определить, когда и как началось распространение коронавирусной инфекции в стране.

Российский политолог Евгений Сатановский считает, что слова Салливана указывают на политическую предвзятость США в отношении Китая. Он напомнил, что американцы неоднократно обвиняли Пекин в начале пандемии. В частности, экс-президент страны Дональд Трамп, выступая на саммите ООН 22 сентября, призвал привлечь КНР к ответственности за распространение инфекции.

В январе заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэттью Поттингер заявил, что утечка из китайской лаборатории является наиболее достоверной версией происхождения и распространения COVID-19». Теперь же, указал Сатановский, выводы ВОЗ лишают США определенного внешнеполитического преимущества.

«И что теперь, Китай не виноват?! <...> Нехорошо это. Очень нехорошо. Так до того дойдет, что и весь остальной мир совсем от рук отобьется. Мало того, что Китай делает, что хочет, Россия делает то, что считает нужным, Иран с Венесуэлой никак не становятся в правильную позицию, да ещё и Турция кочевряжится, так теперь международные организации решили в объективность начать играть. А то и хуже. Вдруг ВОЗ стала на китайцев ориентироваться?! Раньше ведь, как было? Сказали: Китай виноват, значит Китай», — иронизирует эксперт в своем Telegram-канале.

По мнению политолога, американцы используют эпидемию коронавируса для давления на Китай. Все, что помогает США бороться с их врагами и конкурентами — это «истина в последней инстанции», подчеркивает эксперт.

«Все, что не то, чтобы мешало, но просто не помогало, опровергая всю ту чушь, которую американцы в этой борьбе придумывают и распространяют — ложь или следствие ангажированности и работы на этих самых врагов и конкурентов. Ничего более. И после этого они еще удивляются, отчего их в мире так не любят и почему у них репутация такая хреновая, и становится все хуже и хуже. А какой ещё она может быть, если они, переводя это в формат, близкий российским читателям, коллективная старуха Шапокляк, противный Вовочка из анекдотов и Баба Яга, которая вечно против — неважно, чего именно?», — заключил Сатановский

Посольство Китая в Вашингтоне уже отвергло критику эффективности работы экспертов ВОЗ в Ухане. Китайские дипломаты оценили действия США на международной арене как деструктивные и «препятствующие международной борьбе с коронавирусом».

«В последние годы США предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве надеются, что Белый дом «займет ответственную и прозрачную позицию» и предпримет «реальные шаги» для оказания поддержки всеобщим мерам по окончанию пандемии.

«Мир будет следить за этим», — добавили в дипмиссии.

Предыдущая администрация США решила выйти из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием китайских властей и помогает им скрывать происхождение пандемии. В Китае обвинения категорически отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении США в организацию.

С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в Китае, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об «утечке» вируса или его «искусственном происхождении». Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов «Хуанань» и в центре по контролю и профилактике заболеваний.