Шведский политик потребовал убедить Германию в блокировке "СП-2"

Газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией станет угрозой европейской политике безопасности, уверен депутат шведского парламента Бьерн Седер.

Газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией станет угрозой европейской политике безопасности, уверен депутат шведского парламента Бьерн Седер.

Политик поинтересовался у министра иностранных дел Швеции Анн Линде, планирует ли она предпринимать усилия, чтобы убедить власти ФРГ отказаться от участия в этом проекте. Его реализация сделает Европу зависимой от российского газа, приводит слова Седера RT. Он напомнил, что еще в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете назвала инициативу рискованной.

Представитель оппозиционной правой партии "Шведские демократы" пояснил, что блокировка "СП-2" может стать одним из ответов на действия России в отношении блогера Алексея Навального и трех европейских дипломатов, объявленных Москвой персонами нон грата. Однако он признал, что добиться желаемого будет сложно, так как Германия отказывается останавливать строительство газопровода.