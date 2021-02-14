Российская система предупреждения о ракетном ударе успешно прошла госиспытания

Генеральный конструктор СПРН Сергей Боев заявил о завершении государственных испытаний усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Генеральный конструктор СПРН Сергей Боев заявил о завершении государственных испытаний усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Испытания улучшенной системы были завершены в конце декабря 2020 года. В этом году обновленная СПРН должна заступить на боевое дежурство, отметил Боев. При этом удалось устранить все замечания, которые поступили от Минобороны РФ.

"Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", — сказал конструктор.

Система была усилена новыми локаторами и командными пунктами. Кроме того, были модернизированы каналы передачи данных.

В российскую СПРН входят командно-связные средства, а также наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент включает в себя сеть надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж", которые могут фиксировать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.