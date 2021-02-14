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13:03   14 Февраля 2021
Общество

Количество поборовших COVID-19 россиян пятую неделю подряд превышает число заболевших

Количество поборовших COVID-19 россиян пятую неделю подряд превышает число заболевших

Число новых пациентов с COVID-19 в Российской Федерации продолжает уменьшаться. Об этом свидетельствует статистика федерального штаба.

Согласно актуальным данным, за минувшую неделю число новых заражений на 10,5% меньше, чем неделей ранее. Также пятую неделю подряд фиксируется большее число выздоровевших, чем заболевших, пишет ТАСС.

"Доля уже вылечившихся после коронавируса продолжила рост: если в прошлое воскресенье она составляла 87,1%, то в это — 88,2%", — передает издание.

Актуальные данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания и статистика оперштаба.

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#россия #пациенты #коронавирус

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