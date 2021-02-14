Прокатившего полицейского на капоте BMW мигранта задержали в Петербурге

Полиция задержала водителя, который "прокатил" участкового на капоте иномарки. Инцидент произошел у дома №133 на проспекте Энгельса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полиция задержала водителя, который "прокатил" участкового на капоте иномарки. Инцидент произошел у дома №133 на проспекте Энгельса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Наряд приехал по вызову после сигнала о конфликте между мужчинами в уличном павильоне. При этом один из предполагаемых участников события уже сидел в BMW. Участковый полиции подошел к автомобилю, чтобы поговорить с водителем, однако тот резко стартанул, патрульный оказался на капоте. Проехав примерно 100 м, мужчина остановил автомобиль около парковки. После этого его задержали.

Злоумышленником оказался 33-летний безработный гражданин одной из стран Закавказья, который находился в России без регистрации. Сотрудник полиции во время происшествия не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).