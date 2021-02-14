Труп пропавшей в Петербурге школьницы найден на детской площадке
Житель Петербурга обнаружил тело ребенка на детской площадке. За несколько часов до этого девочка загадочно исчезла.
К стражам порядка поступило заявление от горожанки. Она сообщила, что живет в одном из домов по Новгородской улице. В темное время суток по неизвестной причине ушла из квартиры ее 10-летняя дочь. По словам матери, несмотря на мороз, школьница была без верхней одежды, сообщал ФАН.
Заявительница пыталась сама найти ребенка, но обход прилегающих дворов ничего не дал. Спустя пару часов в правоохранительные органы обратился житель дома той же улицы. Мужчина сообщил о найденном на детской площадке трупе. В дальнейшем оказалось, что тело принадлежало исчезнувшей школьнице. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти, а эксперты дадут ответ о причине гибели.