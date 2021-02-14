Труп пропавшей в Петербурге школьницы найден на детской площадке

Житель Петербурга обнаружил тело ребенка на детской площадке. За несколько часов до этого девочка загадочно исчезла.

Житель Петербурга обнаружил тело ребенка на детской площадке. За несколько часов до этого девочка загадочно исчезла.

К стражам порядка поступило заявление от горожанки. Она сообщила, что живет в одном из домов по Новгородской улице. В темное время суток по неизвестной причине ушла из квартиры ее 10-летняя дочь. По словам матери, несмотря на мороз, школьница была без верхней одежды, сообщал ФАН.

Заявительница пыталась сама найти ребенка, но обход прилегающих дворов ничего не дал. Спустя пару часов в правоохранительные органы обратился житель дома той же улицы. Мужчина сообщил о найденном на детской площадке трупе. В дальнейшем оказалось, что тело принадлежало исчезнувшей школьнице. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти, а эксперты дадут ответ о причине гибели.