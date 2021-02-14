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12:15   14 Февраля 2021
Происшествия

Пьяный бизнесмен открыл огонь из травмата у клуба на Чудновского

Пьяный бизнесмен открыл огонь из травмата у клуба на Чудновского

Полиция задержала стрелка у петербургского клуба. Им оказался генеральный директор одной из фирм в Северной столице. Мужчина был пьян.

Инцидент произошел ранним утром 13 февраля у ночного заведения на улице Чудновского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По данным полиции, между администратором и предпринимателем произошел конфликт. В пылу ссоры бизнесмен достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в воздух.

Сотрудник клуба вызвал полицию и рассказал, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. На место выехали правоохранители, они в оперативном порядке задержали дебошира. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#петербург #стрельба #полиция

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