Вдова Грачевского спустя месяц после похорон мужа начала работать

Екатерина Белоцерковская, которая недавно тяжело переживала кончину своего супруга, поделилась фотографией из самолета и заявила, что приступила к работе.

Екатерина Белоцерковская, которая недавно тяжело переживала кончину своего супруга, поделилась фотографией из самолета и заявила, что приступила к работе.

Молодая вдова опубликовала в своем Instagram селфи. Белоцерковская выглядела довольно свежо, несмотря на траурную одежду. Она написала, что теперь ей приходится надеяться только на себя, поэтому она снова начала работать.

"Первый полет... Страшно... Но нужно начинать работать... Теперь я могу надеяться только на себя", - написала она.

Белоцерковская похоронила мужа месяц назад. Ее супруг режиссер Борис Грачевский скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его не стало 14 января. Основателя детского киножурнала "Ералаш" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Для близких и друзей кончина режиссера стала настоящим ударом. Его вдова едва стояла на ногах во время церемонии прощания с мужем.