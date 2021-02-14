Эпидемиолог из Роспотребнадзора назвал единственное условие отмены масочного режима

Говорить об отмене обязательного ношения масок в общественных местах в России можно будет только после того, как более половины россиян сделают прививку от COVID-19.

Говорить об отмене обязательного ношения масок в общественных местах в России можно будет только после того, как более половины россиян сделают прививку от COVID-19.

Обязательное применение средств индивидуальной защиты можно будет отменить после того, как более половины россиян сделают прививку от COVID-19, заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Масочный режим он назвал "неплохим механизмом сдерживания эпидемии".

«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим нецелесообразно. Пусть он и не дает 100% защиты и не все носят маски, но благодаря этому приспособлению удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах", — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».

Не так давно власти сразу двух регионов России — Удмуртии и Чечни — объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах. Теперь эта мера носит сугубо рекомендательный характер.