Роскосмос заявил об отсутствии замечаний к ракете "Союз-2.1а"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно прошла Генеральные испытания.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно прошла Генеральные испытания.

По ракете "Союз-2.1а", которая должна будет вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", нет никаких замечаний. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, работа над графиком второго стартового дня полностью завершена.

В понедельник ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Через несколько минут после старта она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16". Впервые с ноября 2018 года российский грузовой корабль совершит двухдневный полет к Международной космической станции. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована на среду.

Рогозин лично проследит за запуском ракеты на космодроме Байконур.