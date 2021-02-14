Солдаты ВСУ обстреляли поселение в южной части ДНР

Украинские военнослужащие в течение 24 часов один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР.

Украинские военнослужащие в течение 24 часов один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР.

Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Под удар попало поселение Ленинское. Для обстрела применялись стрелковое вооружение и подствольные гранатометы.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – пять единиц", — говорится в сообщении.

Также сообщалось о беспорядочной стрельбе в неизвестном направлении в районе Красногоровки. Населенный пункт лежит к западу от Донецка и находится под контролем киевских сил.