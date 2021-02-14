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11:32   14 Февраля 2021
Политика

Американский журналист рассказал о выгоде оправдания Трампа

Американский журналист рассказал о выгоде оправдания Трампа

Оправдание экс-президента США Дональда Трампа выгодно действующему американскому лидеру Джо Байдену, считает журналист The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.

По словам Хейлбрунна, процесс об импичменте Трампа мог сильно затянуться и в результате превратиться в многомесячное фиаско. Процесс по импичменту негативно повлиял бы на политику действующего главы Белого дома.

Журналист утверждает, что Джо Байден не хочет фигурирования в повестке импичмента Трампа.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал попытку вынесения импичмента Сенатом США "несостоявшейся охотой на ведьм".

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#сша #байден #трамп

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