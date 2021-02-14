11:32 14 Февраля 2021Политика
Американский журналист рассказал о выгоде оправдания Трампа
Оправдание экс-президента США Дональда Трампа выгодно действующему американскому лидеру Джо Байдену, считает журналист The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.
Оправдание экс-президента США Дональда Трампа выгодно действующему американскому лидеру Джо Байдену, считает журналист The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.
По словам Хейлбрунна, процесс об импичменте Трампа мог сильно затянуться и в результате превратиться в многомесячное фиаско. Процесс по импичменту негативно повлиял бы на политику действующего главы Белого дома.
Журналист утверждает, что Джо Байден не хочет фигурирования в повестке импичмента Трампа.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал попытку вынесения импичмента Сенатом США "несостоявшейся охотой на ведьм".