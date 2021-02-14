Россияне выбрали самые лучший фильм о любви

Советская комедия "Любовь и голуби" о жизни рабочего леспромхоза Василия Кузякина стала лучшим фильмом о любви, по мнению россиян.

Советская комедия "Любовь и голуби" о жизни рабочего леспромхоза Василия Кузякина стала лучшим фильмом о любви, по мнению россиян.

Фильм был снят в 1984 году, но, судя по всему, он до сих пор остается популярным. "Любовь и голуби" - это история о простом рабочем, который получает путевку на юг и уезжает в отпуск. Там он встречает роковую женщину Раису Захаровну и сразу забывает о своей жене, детях и голубятне в родном поселке.

По данным портала Superjob, который провел опрос среди россиян, кинолента "Любовь и голуби" оказалась на первом месте в списке лучших.

Следом россияне назвали знаменитые американские фильмы "Титаник" и "Красотка". По данным опроса, выяснилось, что около 3% респондентов вообще не смотрят фильмы. Еще эксперты узнали, что женщины чаще всего предпочитают зарубежные фильмы о любви, а мужчины, напротив, отечественные.