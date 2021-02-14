Черновол: Разрыв дипотношений между Россией и ЕС ударит по Украине

Украинский политик убежден, что государственные интересы не могут быть соблюдены при президенте Зеленском.

Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Евросоюзом угрожает украинскому государству. С таким мнением в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выступил украинский политолог Тарас Черновол.

По словам эксперта, из готовности России к разрыву с ЕС вытекает и возможное усиление давления Москвы на Украину.

«Если РФ готова идти на обострение отношений с Западом, российские власти могут легко пойти на обострение ситуации по Украине, — рассуждает Черновол. — Может ли Украина противостоять этому? Да. Для этого нужно серьезно открываться для Запада, старательно искать партнерских доверительных отношений с европейскими странами».

«Нерукопожатный» президент

Сейчас для налаживания контактов Киева с ЕС — идеальный момент, убежден политик, однако украинской власти не под силу это осуществить.

«У нас не подходит для этого власть, с Зеленским никто серьезно разговаривать не хочет. Украинский лидер оказался нерукопожатным: полное неприятие и отторжение со стороны европейских лидеров. Из-за этого для нас ситуация может стать весьма плачевной», — предположил Черновол.

Налицо и определенное сокращение российских внешнеполитических контактов, добавил он. Помимо дипломатического парирования Москвы с ЕС, политолог привел в пример несостоявшуюся встречу российского президента с премьер-министром Ирана, а также отсутствие серьезной реакции России на давление украинских властей в адрес оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Российская дипломатия разогревает температуру и оказывает давление на Европу с расчетом на то, что ЕС сломается и пойдет на уступки Москве, — комментирует напряженную ситуацию в отношениях РФ и ЕС эксперт. — Это может потянуть за собой серьезные дипломатические последствия. Россия готова на сегодняшний день очень серьезно порвать с западным миром».

Si vis pacem, para bellum

Ранее в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не исключил разрыва связей с ЕС в том случае, если Брюссель продолжит свою санкционную политику в адрес Кремля.

«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — отметил глава МИД России.

Впоследствии в МИД РФ добавили, что разрыв возможен в том случае, если он будет инициирован самим Брюсселем.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны, настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — пояснили слава главы ведомства в МИД.

Европейский союз агрессивно ответил на заявление российского дипломата. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что официальный Брюссель расценивает действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.