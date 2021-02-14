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11:03   14 Февраля 2021
Происшествия

Жительница Брянска стала жертвой насильника из Узбекистана

Жительница Брянска стала жертвой насильника из Узбекистана

Преступление произошло в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Приезжую из Брянска избил и изнасиловал безработный уроженец Узбекистана.

Инцидент произошел 12 февраля. В пятницу вечером в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в поселке Понтонный в дачный домик ворвался неизвестный и совершил нападение на его знакомую.

Полицейские установили, что подозреваемым оказался мужчина по имени Али, который ударил женщину сзади по голове, изнасиловал и сбежал. Позже из НИИ скорой помощи в полицию поступила телефонограмма о госпитализации потерпевшей с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ссадинами и гематомами.

По горячим следам оперативники задержали на Южной улице гражданина Узбекистана. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

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