Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй дал высокую оценку iРhone 12

Директор китайской компании Huawei Жень Чжэнфэй назвал смартфон американского конкурента iPhone 12 самым лучшим телефоном в мире.

Директор китайской компании Huawei Жень Чжэнфэй назвал смартфон американского конкурента iPhone 12 самым лучшим телефоном в мире.

Глава компании отметил, что смартфоны iPhone отличаются не только своим качеством, но и поддержкой сети пятого поколения 5G. В настоящий момент это самая лучшая технология в мире. Чжэнфэй выразил надежду, что новое правительство США изменит свою политику в отношении Китая и будет способствовать расширению их сотрудничества.

"У нашей компании нет сил участвовать в этом политическом водовороте. Мы стремимся делать хорошие продукты", - сказал он в интервью HuaweiCentral.

Отношения стран усложнились в период президентства Дональда Трампа. Он ввел санкции против Китая, которые буквально запретили деятельность компании на территории США.