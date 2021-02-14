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10:57   14 Февраля 2021
Технологии

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй дал высокую оценку iРhone 12

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй дал высокую оценку iРhone 12

Директор китайской компании Huawei Жень Чжэнфэй назвал смартфон американского конкурента iPhone 12 самым лучшим телефоном в мире.

Глава компании отметил, что смартфоны iPhone отличаются не только своим качеством, но и поддержкой сети пятого поколения 5G. В настоящий момент это самая лучшая технология в мире. Чжэнфэй выразил надежду, что новое правительство США изменит свою политику в отношении Китая и будет способствовать расширению их сотрудничества.

"У нашей компании нет сил участвовать в этом политическом водовороте. Мы стремимся делать хорошие продукты", - сказал он в интервью HuaweiCentral.

Отношения стран усложнились в период президентства Дональда Трампа. Он ввел санкции против Китая, которые буквально запретили деятельность компании на территории США.

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#смартфон #huawei #iPhone 12

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