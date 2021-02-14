Более 15 человек пострадали в Китае из-за падения карусели

В китайской провинции Хунань на аттракционе произошла авария. В результате пострадали 15 человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

В китайской провинции Хунань на аттракционе произошла авария. В результате пострадали 15 человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Трагический инцидент произошел в провинции Хунань на юго-востоке Китая. Аттракцион "Цепочная карусель" дал сбой и в какой-то момент кресла вместе с людьми оборвались и полетели вниз. В результате аварии пострадали 16 человек, сообщают местные СМИ.

Трое госпитализированных находятся в критическом состоянии. Видео с трагедией появилось в Сети. Съемку вела одна из пострадавших. На кадрах слышно, как девушка кричит от страха, карусель поднимает людей на высоту, после чего начинает резко снижаться и кресла с людьми летят на землю на большой скорости. После случившегося аттракцион закрыли. Специалисты выясняют причины трагедии.