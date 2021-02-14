Оперштаб привел новые данные по коронавирусу в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России сообщил о новых выявленных пациентах за минувшие сутки.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России сообщил о новых выявленных пациентах за минувшие сутки.

По последним данным, в 85 регионах страны зарегистрировали 14 185 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Врачи отмечают, что 11,2% из них не имели клинических проявлений болезни, вроде повышенной температуры или сильного кашля. Зафиксировано 430 летальных исходов. За минувшие сутки из российских больниц были выписаны 15 194 человека в результате полного выздоровления.

По состоянию на 14 февраля, в России было выявлено 4 071 883 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 80 126 летальных исходов. Врачи рекомендуют продолжать соблюдать перчатно-масочный режим во избежание заражения. В случае обнаружения у себя симптомов заболевания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.