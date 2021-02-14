Пентагон заявил о новой проблеме американских истребителей F-35

Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II страдает от нехватки двигателей Pratt & Whitney F135. Об этом сообщает Defense News.

Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II страдает от нехватки двигателей Pratt & Whitney F135. Об этом сообщает Defense News.

Согласно данным издания, основными проблемами силовых установок F-35 являются невозможность своевременного техобслуживания, а также выход из строя роторных лопаток из-за преждевременного износа покрытия.

Как сообщается, проблема с лопатками приводит к невозможности своевременного техобслуживания, поскольку объем ремонтных работ увеличивается.

Пентагон назвал проблемы двигателей "серьезной проблемой готовности". В сложившейся ситуации, если не будут приняты меры, до 6% парка эксплуатируемых F-35 могут остаться без двигателей к 2022 году. Однако, как отметили в Пентагоне, эта проблема может быть решена в течение нескольких месяцев, если «дело не будет отложено на неопределенный срок».

Чтобы исправить эту ситуацию, Пентагон заключает соглашение с Pratt & Whitney о дополнительном обслуживании электростанций, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к июлю текущего года. Проблема с обслуживанием двигателей будет решена, но потребуются дополнительные расходы.