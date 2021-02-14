Джаралла: США подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе

Политика Киева в отношении конфликта на юго-востоке Украины контролируется США, убежден эксперт.

Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что, заверил президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ. Вместе с тем он отметил, что перед принятием каких-либо решений, важно осознавать последствия каждого шага для страны.

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова включить Донбасс в состав государства, заверил, что на повестке дня проблема не стоит, однако Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

Комментируя заявление президента РФ, крымский политический эксперт Владимир Джаралла подчеркнул, что реакция Москвы здесь будет определятся исключительно поведением Киева. Вместе с тем он заметил, что политику Украины по отношению к Донбассу нельзя считать самостоятельной: первую скрипку играют США.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что приход к власти Джо Байдена поможет укрепить отношения между Киевом и Вашингтоном и закончить войну в Донбассе.

«Государственный переворот на Украине в 2014 году полностью отвечал интересам США и был посвящен глобальной задаче — нейтрализации военного потенциала России. Администрация президента Джо Байдена пока не определилась в конкретных шагах, но поскольку он опирается на предшественника [демократа Барака] Обаму, то американская активность, безусловно, будет », — сказал Джаралла «Политике Сегодня».

Семья нового президента тесно связана с Украиной личными экономическими интересами, напомнил политолог. Речь идет о 16,5 миллионах долларов, которые сын Джо Байдена — Хантер получил от украинской компании Burisma. До 2019 года Байден-младший входил в совет директоров нефтегазовой украинской компании Burisma Holdings. За свою работу он получал до 50 тысяч долларов в месяц.

«Пока все говорит о том, что на Украине произойдет активизация с точки зрения агрессивных действий. На Украине активизировались военные учения, которые все эти семь лет проходят при контроле инструкторов НАТО. Фактически они стоят за военным планированием Украины. Мы видим и активизацию на границе с Россией в районе Крыма, активизацию в Донбассе. Идут и прямые агрессивные действия: разведывательные группы неоднократно пытались проникнуть на территорию РФ и похищать людей. Политика Украины целиком укладывается в линию агрессии против Донбасса и РФ», — продолжил эксперт.

Последовательный саботаж Минских соглашений также вписывается в политический курс руководства Украины, подчеркнул Джаралла. Документ по урегулированию ситуации на востоке страны предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу. Ключевыми элементами последней должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе ДНР и ЛНР.

Однако украинские политики затягивают выполнение плана. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения «невыполнимыми». Сам же Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.

«Здесь у западной стороны присутствует историческое лицемерие. Им нужно всегда "сохранять лицо". Минские соглашения — мощнейший юридический международный документ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пытался обвинить [главу МИД России Сергея] Лаврова в их несоблюдении. Он получил жесткий ответ, основанный на фактах: именно Украина последовательно и жестко эти договоренности саботирует. Активизация на этом направлении также свидетельствует о том, что Украину подталкивают к силовому решению конфликта в Донбассе», — заключил эксперт.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик, чтобы сохранить территориальную целостность Украины.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

На днях Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. Помимо него регион посетили представители государств-членов G7. Как уточнили на сайте главы государства, украинский президент встретился с военнослужащими, а также получил информацию о ситуации на передовой.