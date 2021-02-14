Уралвагонзавод назвал дату завершения испытаний САО "Магнолия"

Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" завершатся в 2022 году, заявили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" завершатся в 2022 году, заявили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

В настоящее время опытные образцы самоходки проходят предварительные испытания.

"Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Магнолия" на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году", - сообщили в пресс-службе концерна.

Конструкторы ЦНИИ "Буревестник" разработали САО "Магнолия", которое базируется на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Кроме этого орудия в семейство также входят 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси "Флокс".

Известно, что "Магнолию" можно будет использовать в экстремальных погодных условиях, в том числе в Арктике.