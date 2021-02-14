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10:27   14 Февраля 2021
Общество

Американский бизнесмен пригласил президента России в соцсеть для голосового общения

Американский бизнесмен пригласил президента России в соцсеть для голосового общения

Российский лидер Владимир Путин мог бы присоединиться к социальной сети Clubhouse, считает знаменитый предприниматель из США Илон Маск.

Основатель компаний Tesla и SpaceX обратился в Twitter к официальному аккаунту президента РФ на русском и английском языках, По словам Маска, для него стало бы большой честью поговорить с Путиным.

Попасть в Clubhouse можно только по приглашению. Пользователи там с помощью голосовых сообщений обсуждают различные темы в специальных "комнатах".

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#путин #соцсеть #илон маск #Clubhouse

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