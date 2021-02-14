10:27 14 Февраля 2021Общество
Американский бизнесмен пригласил президента России в соцсеть для голосового общения
Российский лидер Владимир Путин мог бы присоединиться к социальной сети Clubhouse, считает знаменитый предприниматель из США Илон Маск.
Российский лидер Владимир Путин мог бы присоединиться к социальной сети Clubhouse, считает знаменитый предприниматель из США Илон Маск.
Основатель компаний Tesla и SpaceX обратился в Twitter к официальному аккаунту президента РФ на русском и английском языках, По словам Маска, для него стало бы большой честью поговорить с Путиным.
было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Попасть в Clubhouse можно только по приглашению. Пользователи там с помощью голосовых сообщений обсуждают различные темы в специальных "комнатах".