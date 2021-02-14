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10:01   14 Февраля 2021
Политика

Дом юриста Трампа нецензурно расписали после провала импичмента

Дом юриста Трампа нецензурно расписали после провала импичмента

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин заявил, что недавно получил угрозы в свой адрес. Об этом сообщают СМИ.

Защитник представлял интересы бывшего главы государства на процессе в рамках импичмента в Сенате Конгресса США.

По его словам, он получил около сотни угроз о смерти. Кроме того, накануне на его дом напали: разбили окна и расписали краской из баллончика нецензурными выражениями. Адвокат заявил, что не является политически настроенным человеком. Он просто выполняет свою работу, которая ему нравится.

"И я разочарован, что результатом того, что я просто выполняю свою работу, [оказалось] такое", — пишет газета The Hill.

Ранее стало известно, что Сенат США оправдал Дональда Трампа на процедуре по импичменту.

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#сша #трамп #адвокат

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