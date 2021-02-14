Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   14 Февраля 2021
Общество

Business Insider поделился простым способом шифрования текста в Word

Business Insider поделился простым способом шифрования текста в Word

Зашифровка данных пригодится пользователям, которые работают с конфиденциальной информацией, сообщает издание Business Insider.

Чтобы скрыть текст от посторонних, пользователю необходимо нажать на вкладку "Файл" в Microsoft Word и перейти в раздел "Сведения". Там появится окно, в котором можно будет найти команду "Зашифровать с использованием пароля". Именно эту функцию пользователю следует выбрать, затем ввести персональный код.

Открыть файл в Microsoft Word и посмотреть его содержимое после выбора этой команды можно будет только при условии, что пользователю известен пароль. Код не подлежит восстановлению, поэтому его нужно предварительно запомнить или записать, предупреждает автор статьи в Business Insider.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#документы #шифрование #тексты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров