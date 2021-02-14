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9:32   14 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Режиссеру Мусаеву понадобилась помощь врачей после драки с Епифанцевым

Режиссеру Мусаеву понадобилась помощь врачей после драки с Епифанцевым

Деятель искусства Ростислав Мусаев лег на обследование в больницу после потасовки с актером Владимиром Епифанцевым. По словам режиссера, у него сильно болит голова после драки.

Мусаев пояснил, что обратился за помощью после того, как у него начала сильно кружиться голова. Также он хочет проверить состояние своих внутренних органов, передает издание StarHit. По словам мужчины, он должен был вмешаться в конфликт с Епифанцевым, когда тот набросился на супругу его друга Викторию. Тогда артист разбил ему нос.

"Я понял, что сейчас случится страшное и я должен переключить его внимание на себя", — заметил режиссер.

Драка произошла в пивном ресторане в центре Санкт-Петербурга, когда компания актеров отмечала премьеру своего фильма. Бывшая жена Епифанцева, актриса Анастасия Веденская поссорилась с подругой Мусаева. Женщина по имени Виктория решила использовать в качестве аргумента пивной бокал, который она кинула в голову своей оппонентке. После в конфликт вмешался сам Епифанцев.

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#драка #мусаев #епифанцев

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