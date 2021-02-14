Режиссеру Мусаеву понадобилась помощь врачей после драки с Епифанцевым
Деятель искусства Ростислав Мусаев лег на обследование в больницу после потасовки с актером Владимиром Епифанцевым. По словам режиссера, у него сильно болит голова после драки.
Мусаев пояснил, что обратился за помощью после того, как у него начала сильно кружиться голова. Также он хочет проверить состояние своих внутренних органов, передает издание StarHit. По словам мужчины, он должен был вмешаться в конфликт с Епифанцевым, когда тот набросился на супругу его друга Викторию. Тогда артист разбил ему нос.
"Я понял, что сейчас случится страшное и я должен переключить его внимание на себя", — заметил режиссер.
Драка произошла в пивном ресторане в центре Санкт-Петербурга, когда компания актеров отмечала премьеру своего фильма. Бывшая жена Епифанцева, актриса Анастасия Веденская поссорилась с подругой Мусаева. Женщина по имени Виктория решила использовать в качестве аргумента пивной бокал, который она кинула в голову своей оппонентке. После в конфликт вмешался сам Епифанцев.