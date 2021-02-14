Режиссеру Мусаеву понадобилась помощь врачей после драки с Епифанцевым

Деятель искусства Ростислав Мусаев лег на обследование в больницу после потасовки с актером Владимиром Епифанцевым. По словам режиссера, у него сильно болит голова после драки.

Деятель искусства Ростислав Мусаев лег на обследование в больницу после потасовки с актером Владимиром Епифанцевым. По словам режиссера, у него сильно болит голова после драки.