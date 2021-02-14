Владимир Путин не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах

Российская Федерация не бросит жителей Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с главными редакторами отечественных СМИ.

Российская Федерация не бросит жителей Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с главными редакторами отечественных СМИ.

Согласно полученным данным, во время встречи с представителями изданий глава государства сказал, что вспоминает о пострадавших в Донбассе людях. Владимир Путин также назвал журналистов четвертой властью, на которой лежит ответственность.

После этого российский лидер признался, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах.