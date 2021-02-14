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9:05   14 Февраля 2021
Политика

Владимир Путин не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах

Владимир Путин не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах

Российская Федерация не бросит жителей Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с главными редакторами отечественных СМИ.

Согласно полученным данным, во время встречи с представителями изданий глава государства сказал, что вспоминает о пострадавших в Донбассе людях. Владимир Путин также назвал журналистов четвертой властью, на которой лежит ответственность.

После этого российский лидер признался, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах.

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