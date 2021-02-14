8:47 14 Февраля 2021Армия
Путин рассказал о смене мнения Запада по отношению к новому вооружению РФ
Западные страны перестали "хихикать" над новым российским оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.
Западные страны перестали "хихикать" над новым российским оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.
Отношение к вооружению РФ на международной арене изменилось. Изначально Запад не воспринимал всерьез новости о новых видах современного российского оружия, которые используются на боевом дежурстве в РФ, напомнил Путин.
Сейчас уже речь зашла о ведении переговоров по теме сдерживания гонки вооружений, сказал президент. Иностранные партнеры демонстрируют обеспокоенность в вопросах контроля ОПК. Президент подчеркнул необходимость включить в переговоры новые образцы и тактического, и стратегического оружия.