Путин рассказал о смене мнения Запада по отношению к новому вооружению РФ

Западные страны перестали "хихикать" над новым российским оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.

Западные страны перестали "хихикать" над новым российским оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.

Отношение к вооружению РФ на международной арене изменилось. Изначально Запад не воспринимал всерьез новости о новых видах современного российского оружия, которые используются на боевом дежурстве в РФ, напомнил Путин.

Сейчас уже речь зашла о ведении переговоров по теме сдерживания гонки вооружений, сказал президент. Иностранные партнеры демонстрируют обеспокоенность в вопросах контроля ОПК. Президент подчеркнул необходимость включить в переговоры новые образцы и тактического, и стратегического оружия.