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8:47   14 Февраля 2021
Армия

Путин рассказал о смене мнения Запада по отношению к новому вооружению РФ

Путин рассказал о смене мнения Запада по отношению к новому вооружению РФ

Западные страны перестали "хихикать" над новым российским оружием, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.

Отношение к вооружению РФ на международной арене изменилось. Изначально Запад не воспринимал всерьез новости о новых видах современного российского оружия, которые используются на боевом дежурстве в РФ, напомнил Путин.

Сейчас уже речь зашла о ведении переговоров по теме сдерживания гонки вооружений, сказал президент. Иностранные партнеры демонстрируют обеспокоенность в вопросах контроля ОПК. Президент подчеркнул необходимость включить в переговоры новые образцы и тактического, и стратегического оружия.

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#путин #запад #вооружение

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