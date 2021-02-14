Украинский генерал назвал последствия отказа от минских договоренностей

Украина лишится Луганской и Донецкой областей в случае отказа от Минских соглашений, заявил генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш".

Украина лишится Луганской и Донецкой областей в случае отказа от Минских соглашений, заявил генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш".

Бывший глава Следственного управления СБУ уверен, что государство полностью лишится Донбасса, если официально заявит об отказе от минских договоренностей: из состава Украины выйдут не только ДНР и ЛНР, но и подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

"Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области", — цитирует генерала "Царьград".

Украинские политики в последнее время все чаще твердят о необходимости переписать Минские соглашения. Президент Незалежной Владимир Зеленский заявлял, что "Минск-2" нужен действующей власти Украины, чтобы "удерживать" санкции против России.