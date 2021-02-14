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8:39   14 Февраля 2021
Политика

Глава офиса Зеленского "оправдал" низкий рейтинг президента Украины

Глава офиса Зеленского "оправдал" низкий рейтинг президента Украины

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского закономерно. Значительное влияние также оказывает "мощнейшая машина" пропаганды, работающая как внутри страны, так и вне.

Таким образом глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал низкий уровень доверия граждан к Зеленскому. Последний одержал победу на выборах, набрав более 73% голосов. Перед началом нового года социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, по результатам которого политика поддержали только 27% возможных избирателей.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в общее отношение граждан к главе государства. По словам Ермака, аналогичная тенденция сейчас наблюдается и за пределами Украины.

"Вторая причина против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина..., которая... даже положительные достижения нивелирует", — отметил он в беседе с "Украиной 24".

Многие жители страны объясняют свое недоверие Зеленскому сменой политического курса, который по итогу оказался провальным. Такого мнения придерживаются почти 77% украинцев.

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#украина #зеленский #рейтинг президента

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