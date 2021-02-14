Глава офиса Зеленского "оправдал" низкий рейтинг президента Украины

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского закономерно. Значительное влияние также оказывает "мощнейшая машина" пропаганды, работающая как внутри страны, так и вне.

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского закономерно. Значительное влияние также оказывает "мощнейшая машина" пропаганды, работающая как внутри страны, так и вне.

Таким образом глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал низкий уровень доверия граждан к Зеленскому. Последний одержал победу на выборах, набрав более 73% голосов. Перед началом нового года социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, по результатам которого политика поддержали только 27% возможных избирателей.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в общее отношение граждан к главе государства. По словам Ермака, аналогичная тенденция сейчас наблюдается и за пределами Украины.

"Вторая причина против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина..., которая... даже положительные достижения нивелирует", — отметил он в беседе с "Украиной 24".

Многие жители страны объясняют свое недоверие Зеленскому сменой политического курса, который по итогу оказался провальным. Такого мнения придерживаются почти 77% украинцев.