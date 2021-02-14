Митинг в поддержку России собрал на улицах Банги свыше 20 тысяч человек

Более 20 тысяч жителей Банги вышли на митинг, чтобы поблагодарить Россию и Руанду за помощь в поддержке Центральноафриканской Республики.

Более 20 тысяч жителей Банги вышли на митинг, чтобы поблагодарить Россию и Руанду за помощь в поддержке Центральноафриканской Республики.

Большую часть манифестантов составляла молодежь. Она выкрикивала лозунги "Да здравствуют Россия и Руанда!". На ее плакатах были надписи благодарности инструкторам из России и военнослужащим из Руанды, которые за пару месяцев смогли добиться большего, чем МООНСЦАР за восемь лет. Об этом передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на российского посла в республике Владимира Титоренко.

Кроме этого, на акции звучали требования об отмене оружейного эмбарго Совета безопасности ООН в отношении ЦАР.

Митинг состоялся после того, как армия ЦАР вышла к северо-западному рубежу страны, полностью освободив ключевую трассу RN3 от боевиков. Операция прошла успешно, благодаря поддержке сторонников из России и Руанды.