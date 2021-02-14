Французский политолог назвал "Спутник V" геополитической победой России

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поможет России одержать геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поможет России одержать геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

Разработка вакцины от коронавируса и нынешняя проблема с распределением препарата по миру привели к появлению "вакцинной дипломатии", уверен политолог. По его словам, страны Запада сейчас показывают себя не в лучшем свете, пока Россия одерживает победу в этой геополитической борьбе.

Бонифас вспомнил, как в самом начале "Спутник V" вызвал много насмешек среди западных политиков и СМИ. Однако вакцина доказала свою эффективность и теперь входит в тройку препаратов против COVID-19 по количеству полученных одобрений в странах мира.