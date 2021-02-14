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8:01   14 Февраля 2021
Политика

Французский политолог назвал "Спутник V" геополитической победой России

Французский политолог назвал "Спутник V" геополитической победой России

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поможет России одержать геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

Разработка вакцины от коронавируса и нынешняя проблема с распределением препарата по миру привели к появлению "вакцинной дипломатии", уверен политолог. По его словам, страны Запада сейчас показывают себя не в лучшем свете, пока Россия одерживает победу в этой геополитической борьбе.

Бонифас вспомнил, как в самом начале "Спутник V" вызвал много насмешек среди западных политиков и СМИ. Однако вакцина доказала свою эффективность и теперь входит в тройку препаратов против COVID-19 по количеству полученных одобрений в странах мира.

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