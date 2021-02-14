Россиянам рассказали о популярных видах мошенничества в Сети

Один из популярных способов мошенничества — фишинг, то есть создание копий известных сайтов и платежных форм, заявили сотрудники "Лаборатории Касперского" и "Тинькофф".

Один из популярных способов мошенничества — фишинг, то есть создание копий известных сайтов и платежных форм, заявили сотрудники "Лаборатории Касперского" и "Тинькофф".

В 2020 году специалисты предотвратили свыше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы. Чаще всего юзеры переходили на мошеннические ресурсы по ссылкам о выигрышах в конкурсах, сообщает RT.

Около 60% успешных атак в 2020 году мошенники проводили по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете. Из-за своей доверчивости пользователи в среднем теряли 10 тысяч рублей, а обманутые продавцы — 6 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют чаще обновлять скачанные приложения, придумывать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам.