Власти Китая расценивают действия США на международной арене, как деструктивные. Так посольство КНР в Вашингтоне ответило на критику американской стороны работы ВОЗ в Ухане.

Власти Китая расценивают действия США на международной арене, как деструктивные. Так посольство КНР в Вашингтоне ответило на критику американской стороны работы ВОЗ в Ухане.

США препятствуют работе механизма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили дипломаты. Китай возлагает надежды на то, что Белый дом "займет ответственную и прозрачную позицию", прекратит препятствовать борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан потребовал китайскую сторону предоставить достоверные данные о распространении вируса с момента вспышки. Он утверждал, что Вашингтон обеспокоен видом предоставленной информации о работе ВОЗ в Ухане.