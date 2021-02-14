Роструд напомнил о предстоящей шестидневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя станет самой длинной в году, напомнил Роструд жителям РФ. "Шестидневка" выпала из-за празднования Дня защитника Отечества.

Следующая рабочая неделя станет самой длинной в году, напомнил Роструд жителям РФ. "Шестидневка" выпала из-за празднования Дня защитника Отечества.

С 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Однако после этого россиян ждут сразу три выходных дня – с 21 по 23 февраля включительно. На работу нужно будет выйти 24, 25 и 26 февраля. Эта послепраздничная неделя будет трехдневной, передает "Российская газета".

Последующие длинные выходные ждут россиян уже в марте. Роструд сообщает, что Международный женский день 8 марта уменьшит рабочую неделю до четырех дней.