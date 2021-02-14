Байден считает Трампа виновным даже после голосования по импичменту

Сущность обвинений в отношении бывшего президента США Дональда Трампа остается прежней, несмотря на итог голосования по импичменту, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Сущность обвинений в отношении бывшего президента США Дональда Трампа остается прежней, несмотря на итог голосования по импичменту, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Сенат США отклонил процедуру, отдав процедуре всего 57 голосов из 100. Трампа оправдали по обвинению в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении должностных обязанностей, передает ТАСС.

Процесс импичмента Трампа инициировала Демократическая партия в конце 2020 года. Палата представителей поддержала эту инициативу, Сенат США ее отклонил. Слушания в верхней палате Конгресса США проходили задним числом, когда в должность президента уже вступил Джо Байден.