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6:54   14 Февраля 2021
Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Японии увеличилось до 124

Число пострадавших от землетрясения в Японии увеличилось до 124

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля в Японии. Количество пострадавших достигло 124 человек.

Ранее японское общественное телевидение сообщало о 103 пострадавших, большинство из которых жители префектур Мияги и Фукусима. Речь идет, в основном, об ушибах от падений.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущали жители десяти префектур северной, северо-восточной и центральной части Японии. Национальное метеорологическое управление страны предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, передает "Царьград".

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