Врач-иммунолог Болибок посоветовал не бояться новой эпидемии

Опасаться новой более смертоносной эпидемии птичьего или свиного гриппа не стоит, так как с созданием вакцины против новой заразы проблем у человечества не возникнет.

Опасаться новой более смертоносной эпидемии птичьего или свиного гриппа не стоит, так как с созданием вакцины против новой заразы проблем у человечества не возникнет.

Людям необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса и не бояться новых эпидемий, посоветовал врач-иммунолог Владимир Болибок. Население начало лояльнее относиться к вакцинации, что является большим достижением, передает "Вечерняя Москва".

"Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем. А вот, с другими возбудителями предсказать все гораздо сложнее", — отметил врач.

Центры расширенного контроля за вирусами и инфекциями создают в России. Исследования позволят людям быть наготове и знать, что ожидать от самых разных возбудителей.