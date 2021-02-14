Перелеты "Белавиа" из Минска в Ростов-на-Дону вновь возобновилось

Авиакомпания "Белавиа" снова запускает рейсы из Минска в города России. Уже разрешены перелеты до Санкт-Петербурга. Самолет прибыл в аэропорт Платов Ростова-на-Дону в 01:16 по мск.

Авиакомпания "Белавиа" снова запускает рейсы из Минска в города России. Уже разрешены перелеты до Санкт-Петербурга. Самолет прибыл в аэропорт Платов Ростова-на-Дону в 01:16 по мск.

Прямое авиасообщение между Белоруссией и Россией было возобновлено еще в сентябре 2020 года. Однако первые рейсы были разрешены только между Москвой и Минском. С настоящего времени количество полетов будет увеличено. Рейсы до Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга стали разрешены с 3 февраля. Первый полет из аэропорта Северной столицы должен состояться 14 февраля.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому железнодорожное сообщение с Белоруссией можно будет возобновить, передает "Царьград".