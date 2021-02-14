Украина не получит в назначенный срок вакцину Pfizer

Причиной задержки поставок вакцины Pfizer на Украину является изменения подхода к регистрации препарата. Об этом заявил замглавы Минздрава страны Виктор Ляшко.

Причиной задержки поставок вакцины Pfizer на Украину является изменения подхода к регистрации препарата. Об этом заявил замглавы Минздрава страны Виктор Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что лекарство от коронавируса должно было доставить на Украину в прошлый четверг, однако штаб-квартира, ответственная за распространение Pfizer, изменила свой подход к процессу. По словам Ляшко, виной всему бюрократический подход, из-за которого перед поставкой должны быть подписаны дополнительные договоры.

ЕС недавно пообещал отправить на Украину 117 тыс. доз препарата Pfizer. По другому контракту Киев на следующей неделе должен получить в распоряжение около 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca, передает "Царьград".