Самолет из Екатеринбурга вылетел в Дубай после возобновления авиасообщения

Между Екатеринбургом и ОАЭ возобновилось авиасообщение. Первый рейс вылетел в Дубай в воскресенье, сообщается в аэропорту Кольцово.

Между Екатеринбургом и ОАЭ возобновилось авиасообщение. Первый рейс вылетел в Дубай в воскресенье, сообщается в аэропорту Кольцово.

Рейсы были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Прямые перелеты из Екатеринбурга становятся доступными с 14 февраля.

"Вылетел в 05:23 (03:23 мск)", – значится на табло в аэропорту Кольцово.

Решение о возобновлении полетов в другие страны из Екатеринбурга было принято 28 января. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Дальше власти не исключают увеличение частоты до четырех раз в неделю.