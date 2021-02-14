Джонсон призовет лидеров G7 приложить больше усилий к борьбе с COVID-19

Саммит G7 пройдет 19 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать участников переговоров ускорить процесс распространения вакцин от COVID-19 в мире.

Саммит G7 пройдет 19 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать участников переговоров ускорить процесс распространения вакцин от COVID-19 в мире.

На виртуальной встрече стороны обсудят вопрос равноправного обеспечения доступа к препаратам против коронавируса, в частности, в развивающихся странах, передает ТАСС сообщение канцелярии премьера. Видеоконференция пройдет в рамках британского председательства в G7.

Главной темой остается борьба с пандемией COVID-19. Великобритания представит документ из пяти пунктов, который содержит план Джонсона по повышению готовности отдельных стран к вспышкам заболеваний.